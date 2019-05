Milano: Majorino (Pd), per Comunali 2021 sì ad alleanze ma no a discussioni psichedeliche

- Il Pd da solo non basterà per vincere a Milano, ma attenzione a dibattiti su aperture al centro. Lo ha detto il neo europarlamentare del Partito democratico Pierfrancesco Majorino e assessore alle Politiche sociali del capoluogo lombardo, a margine della conferenza "Minori non accompagnati la sfida dell'accoglienza". "Sono convinto - ha proseguito Majorino - che il Partito democratico da solo non basti e tutti quelli che vogliono contribuire a costruire un'alleanza più ampia e più forte del Pd da solo, sono benvenuti, mi auguro solo che ora non si cominci una discussione psichedelica su andare al centro o al centro sinistra. Non so cosa sia il centro, sinceramente". (Rem)