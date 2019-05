Cina-Usa: ministero Esteri, positiva la visita dell'ambasciatore Branstad in Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina. Terry Branstad, ha commentato positivamente lo sviluppo economico e sociale nella regione autonoma del Tibet, ha detto ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang. Il portavoce ha spiegato che i funzionari della regione autonoma e della città di Lhasa si sono incontrati con Branstad durante la sua visita nel Tibet. L'ambasciatore ha anche visitato le comunità locali, le istituzioni educative e culturali, nonché i luoghi di culto religiosi. "Pechino ha fornito agli Usa un'introduzione dettagliata sulle politiche del governo cinese sugli affari etnici e religiosi, lo sviluppo economico e sociale del Tibet", ha detto Lu. "L'ambasciatore è stato anche informato sulle politiche del governo centrale in merito ai contatti e al dialogo con il 14mo Dalai Lama, nonché sull'accesso degli stranieri al Tibet", ha aggiunto il portavoce. La parte cinese ha anche ribadito la ferma opposizione a qualsiasi interferenza straniera negli affari legati al Tibet e negli affari interni della Cina, secondo il portavoce. "L'ambasciatore Branstad ha espresso gratitudine per la cordiale ospitalità offertagli in Tibet e ha avanzato commenti positivi sul suo sviluppo economico e sociale, definendo il viaggio un impulso per la comprensione del Tibet da parte degli Stati Uniti", ha aggiunto Lu. (segue) (Cip)