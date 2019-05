Cina-Usa: ministero Esteri, positiva la visita dell'ambasciatore Branstad in Tibet (3)

- Lo scorso marzo il dipartimento di Stato Usa ha accusato la Cina di impedire in maniera "sistematica" l'accesso di funzionari diplomatici, giornalisti e turisti statunitensi al Tibet, e di vincolare le poche visite alla regione autorizzate a "rigide restrizioni". L'accusa è contenuta in un rapporto del dipartimento di Stato, che Pechino ha definito "colmo di pregiudizi" e dannoso per le relazioni bilaterali. Lo scorso anno la Regione autonoma del Tibet è stata l'unica area della Cina cui Pechino ha vincolato le visite diplomatiche all'emissione di un apposito visto. Stando al rapporto del dipartimento di Stato, lo scorso anno gli Usa hanno avanzato nove richieste ufficiali in tal senso, e la Cina ne ha respinte cinque, inclusa una da parte dell'ambasciatore statunitense in Cina, Terry Branstad. Quando i diplomatici Usa hanno ricevuto autorizzazioni a visitare il Tibet da parte dell'Ufficio per gli affari esteri cinese, quest'ultimo e personale di sicurezza cinese li hanno accompagnati, "interrogati" e hanno negato loro l'accesso a monasteri, nonostante iniziali rassicurazioni in senso contrario. (segue) (Cip)