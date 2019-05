Cina-Usa: ministero Esteri, positiva la visita dell'ambasciatore Branstad in Tibet (5)

- Fonti diplomatiche citate dalla stampa cinese e internazionali avevano anticipato già in precedenza che gli ambasciatori europei erano stati informalmente invitati a visitare lo Xinjiang. Un funzionario diplomatico anonimo a Pechino ha dichiarato al "South China Morning Post" che gli interessati accetteranno l'invito solo se non saranno imposte loro restrizioni. Adrian Zenz, un esperto tedesco degli affari dello Xinjiang, ha messo in guardia dal rischio che la visita possa divenire uno strumento di propaganda di Stato cinese. "Ciò di cui c'è bisogno è una missione indipendente di accertamento dei fatti da parte di esperti che abbiano libero accesso a un campione casuale di strutture", ha affermato Zenz. (segue) (Cip)