Mafie: Salvini, con arresti 'ndrangheta continua pulizia, ora decreto Sicurezza bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive in una nota di "trentacinque arresti per 'ndrangheta a Crotone: grazie alla Guardia di Finanza, che ha messo in campo più di 250 uomini. Continua la pulizia, contro clan e delinquenti vari. E presto, col decreto Sicurezza bis", continua il titolare del Viminale, "avremo nuovi strumenti per combattere scafisti, mafiosi e delinquenti che aggrediscono le Forze dell'Ordine. Dalle parole ai fatti". (Com)