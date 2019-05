Marocco-Usa: Greenblatt ringrazia Mohammed VI, Rabat "alleato importante"

- L'inviato personale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, che accompagna il consigliere di Trump, Jared Kushner, in visita in Marocco, ha ringraziato tramite un tweet, il re Mohammed VI dopo la cena che è stata loro offerta ieri dal sovrano marocchino. "Sono onorato di condividere stasera una cena con il re Mohammed VI, il principe ereditario Moulay Hassan, Nasser Bourita (il ministro degli Esteri) e Jared Kushner", ha detto Greenblatt. "Grazie a sua maestà per questa serata speciale e per condividere la tua saggezza", ha scritto il diplomatico Usa nel messaggio postato sul suo account Twitter. "Il Marocco è un amico e un alleato importante degli Stati Uniti", ha concluso.(Mar)