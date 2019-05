Russia-Italia: oggi sigla accordo fra Fondazione Skolkovo e Ice allo Start Up Village di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Ice di Mosca, Pier Paolo Celeste, e il copresidente della fondazione Skolkovo, Arkadij Dvorkovich, sigleranno oggi un accordo di collaborazione. Lo annuncia l'agenzia Italiana in un comunicato, specificando che alla cerimonia sarà presente l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano. L'accordo riguarderà la collaborazione tra la Fondazione Skolkovo e la Confartigianato Vicenza. l'Italia, attraverso l’Ice di Mosca, partecipa per il secondo anno allo Start Up Village (dal 29 al 30 maggio) come paese partner, presso il centro innovativo Skolkovo. Il padiglione nazionale italiano - quest'anno dedicato a Leonardo da Vinci - riunisce 28 aziende afferenti ai settori It, Iot, Biotech, Fashion Tech, New energies e smart cities presenteranno le proprie tecnologie, sottolinea l'agenzia nel comunicato. L’Ice di Mosca da vari anni promuove numerosi progetti volti all'aumento della collaborazione tra l'Italia e la Russia nei settori dell'innovazione e dell'Industria 4.0. Il Fondo nazionale innovazione, varato quest'anno dal Governo Italiano, ha dato nuovo impulso a queste prospettive.(Rum)