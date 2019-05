Cina-Vaticano: Pechino, inaugurata mostra di arte cinese dei Musei Vaticani

- E’ stata inaugurata ieri, martedì 28 maggio, presso il museo della Città Proibita a Pechino, la mostra "La bellezza ci unisce: l'arte cinese dei Musei Vaticani", la prima esposizione di reperti cinesi in prestito dal Vaticano. Lo mostra è composta da 78 artefatti dalla collezione dei Musei Vaticani che vanno dalle opere d'arte influenzate dalla cultura cattolica a quelle sul buddismo e la vita secolare. L'esposizione ha l'obiettivo di mostrare come le diverse civiltà comunichino tra di loro in armonia nel corso della storia. (Cip)