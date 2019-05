Cina-Usa: Ufficio affari Taiwan, indipendenza Isola "è vicolo cieco"

- L'indipendenza di Taiwan è una strada priva di uscita, ha detto ieri An Fengshan, portavoce dell'Ufficio affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese in risposta a un precedente incontro tra il capo della sicurezza di Taiwan e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton. "Il principio di una Cina unica è una norma ampiamente riconosciuta che regola le relazioni internazionali e la base politica per le relazioni Cina-Stati Uniti", ha affermato An. "Qualsiasi osservazione e azione che minacci il principio di una sola Cina equivale a scuotere le fondamenta delle relazioni Cina-Usa e si oppone agli interessi fondamentali dei due paesi", ha aggiunto il portavoce, che ha ribadito nuovamente che Pechino si oppone fermamente a "comportamenti così pericolosi". "Avvertiamo severamente l'amministrazione del Partito progressista democratico di Taiwan che fare affidamento sugli stranieri per costruirsi è un'azione destinata a fallire e si pagherà certamente un prezzo per tali azioni", ha detto An. (segue) (Cip)