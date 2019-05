Cina-Usa: Ufficio affari Taiwan, indipendenza Isola "è vicolo cieco" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo mese, alti funzionari della sicurezza nazionale di Stati Uniti e Taiwan si sono incontrati per discutere un ulteriore rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza, in un contesto segnato da crescenti tensioni con la Cina. Lo ha riferito ieri Taipei, sottolineando come l'incontro sia il primo nel suo genere tra Washington e l'Isola da quattro decenni a questa parte. All'incontro vi hanno preso parte il capo della sicurezza nazionale di Taiwan, David Lee, e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, secondo una nota del ministero degli Esteri taiwanese. L'agenzia di stampa ufficiale di Taiwan, "Central News Agency", ha sottolineato che Washington e Taipei non avevano mai organizzato un incontro analogo dopo la fine delle relazioni diplomatiche formali tra i due paesi, nel 1979. L'organizzazione dell'incontro rappresenta pertanto un segnale di vicinanza all'Isola senza precedenti da parte dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. (segue) (Cip)