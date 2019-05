Cina-Usa: Ufficio affari Taiwan, indipendenza Isola "è vicolo cieco" (6)

- L'episodio che ha preceduto quello di oggi risale alla fine del mese scorso: la Marina militare degli Stati Uniti ha inviato due navi da guerra attraverso lo Stretto di Taiwan il 28 e 29 aprile scorsi, un'iniziativa destinata a suscitare le ire di Pechino, data anche la sua prossimità alle recenti celebrazioni per il 70mo anniversario della Marina militare cinese. I cacciatorpediniere lanciamissili Uss Stethem e Uss William P. Lawrence "hanno effettuato un transito di routine dello Stretto di Taiwan il 28 e 29 aprile", ha dichiarato il portavoce della Settima flotta Usa, commodoro Clay Doss, aggiungendo che il transito è avvenuto "in accordo con le norme internazionali". Come in altre occasioni simili, gli Usa hanno ribadito l'impegno per una "Regione indo-pacifica libera e aperta", e la determinazione a "volare, navigare e operare ovunque le norme internazionali lo consentano". (segue) (Cip)