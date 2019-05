Medio Oriente: al via dal Marocco viaggio di Kushner nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jared Kushner, genero e consigliere del presidente statunitense Donald Trump, ha dato il via dal Marocco a un viaggio che lo porterà anche in Giordania e Israele, per le consultazioni sul cosiddetto piano di pace del secolo che consentirebbe di raggiungere un accordo di pace israelo-palestinese. Va notato che la data precisa di questa visita in Marocco non era stata divulgata dalla Casa Bianca, che il 28 maggio aveva annunciato il tour del genero e consigliere del presidente Trump. Secondo il “Washington Post”, Jared Kushner "cercherà il sostegno di re Mohammed VI per gli aspetti economici del piano di pace finora tenuto segreto dall'amministrazione Trump, sulla pace tra israeliani e palestinesi". La visita giunge a meno di un mese dalla conferenza sugli aspetti economici del piano prevista a Manama il 25-26 giugno.Nel suo viaggio nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa il consulente senior di Trump sarà accompagnato dall’inviato per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, e dall'inviato degli Stati Uniti sull’Iran, Brian Hook.(Mar)