Giappone-Russia: incontro viceministri Esteri a Tokyo in vista di riunione "2+2"

- Il viceministro degli Esteri giapponese, Takeo Mori, incontra oggi a Tokyo l'omologo russo, Igor Morgulov, per discutere delle relazioni bilaterali e del trattato di pace. L'incontro si tiene in vista delle prossime consultazioni a livello ministeriale previste per domani e venerdì. Nella riunione "in vista dei negoziati tra Giappone e Russia nel formato '2+2' e dei colloqui tra i ministri degli Esteri del Giappone e della Federazione Russa, ci si aspetta che le due parti si concentrino sulla discussione delle relazioni bilaterali in generale, che includono la questione del trattato di pace", ha riferito il ministero degli Esteri giapponese in una nota. A fine giugno sono previsti negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro giapponese Shinzo Abe, durante il vertice del G20 a Osaka. (Git)