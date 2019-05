Ungheria: Airbus annuncia joint venture con il governo di Budapest

- Airbus Helicopters ha annunciato la volontà di avviare una joint venture con il governo ungherese per produrre componenti aerei nella città di Gyula, nel sud del paese. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". Uno stabilimento sarà appositamente costruito per produrre componenti metallici di alta precisione destinati agli elicotteri Airbus. La produzione dovrebbe cominciare dal 2021. L'esecutivo di Budapest pensa alla creazione di un'accademia per supportare Airbus attraverso la formazione della sua futura forza-lavoro. L'impianto "sarà il nucleo di un emergente conglomerato aeronautico ungherese," ha dichiarato la compagnia, che deterrà una quota di maggioranza nella joint venture. L'Ungheria e Airbus Helicopters hanno firmato l'anno scorso un accordo per stabilire una cooperazione industriale di lungo periodo su progetti di aviazione. (Vap)