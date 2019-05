Golfo: Bolton, “quasi certamente l’Iran” dietro il sabotaggio delle navi cisterna al largo degli Emirati

- Le quattro navi cisterna oggetto di sabotaggio lo scorso 12 maggio al largo del porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, sono state attaccate “quasi certamente dall’Iran”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, giunto il 28 maggio negli Emirati. Due delle navi colpite erano di proprietà della saudita Aramco. Il sabotaggio ha costretto un’interruzione temporanea delle esportazioni di petrolio emiratine. Le speculazioni diffuse sui media internazionali e iraniani sull’accaduto spaziano da attacchi di droni o missili dallo Yemen con l’aiuto di Teheran, a possibili bombe da parte delle forze statunitensi per accendere le tensioni nella regione. Gli Emirati stanno costruendo nella zona di Fujairah il più grande impianto di stoccaggio di greggio al mondo in grado di immagazzinare fino a 14 milioni di barili di petrolio, in una zona che si trova sia al di fuori del Golfo Persico che dello Stretto di Hormuz. Il sabotaggio delle navi giunge in un momento di particolare tensione tra Stati Uniti e Iran. Lo scorso 8 maggio Teheran ha annunciato la riduzione dei suoi impegni all’interno dell’accordo sul nucleare iraniano sottoscritto nel 2015 Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Turchia, Stati Uniti e Germania e da cui Washington è uscita in modo unilaterale nel 2018. A inizio maggio, inoltre, a seguito di non meglio specificate minacce da parte dell’Iran nella regione del Golfo, gli Stati Uniti hanno inviato nel Golfo Persico la portaerei Uss Abraham Lincoln e la task force aerea strategica.(Res)