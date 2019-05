Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 29 maggio:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione. Odg:Delibera "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018".Ore 9.30 - Marsiglia: l'assessora alla Cultura Leon partecipa a una tavola rotonda sul progetto Next alla Camera di Commercio.Ore 10 - Centro congressi Santo Volto, via Borgaro 1: l'assessore alle Pari Opportunità Giusta porta i saluti istituzionali al convegno "@RadicalizatiOFF".Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Diritti Pari e opportunità e la IV Commissione. Odg: Audizione della presidente dell'ordine degli assistenti sociali in Piemonte, Barbara Rosina sull' indagine "Conoscere per agire", il fenomeno della violenza nei confronti degli assistenti sociali.Ore 11.30 - Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore alle Periferie, Giusta e la Presidente della Circoscrizione 6, Salerno, presentano nel corso di una conferenza stampa, la festa di chiusura dell'azione 5.08 del progetto AxTO - "Mai più sole: insieme contro la violenza sulle donne".Ore 12.30 - Rail City Lab, Centro congressi Environment Park, via Livorno, 58: nel corso di una conferenza stampa il vicesindaco Montanari, insieme ai vertici di FS Sistemi Urbani, illustra le novità che vedono per tre giorni esperti a confrontarsi sul futuro dello sviluppo urbano delle aree ferroviarie torinesi. (Rpi)