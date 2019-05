Slovacchia: Caputova ha presentato i primi tre membri della sua squadra

- La presidente eletta slovacca, Zuzana Caputova (Slovacchia progressista – Sp), ha presentato via social i primi tre nomi dei suoi collaboratori. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Si tratta di Marian Lesko, che assumerà il ruolo di consigliere alla politica interna; Juraj Rizman, futuro consigliere per gli affari ambientali e la società civile; e il giornalista Martin Strizinec, che sarà il portavoce del nuovo capo dello Stato. Caputova ha detto che rivelerà nuovi nomi gradualmente. Lesko è un commentatore politico e giornalista che ha lavorato con diverse testate, dal quotidiano "Pravda" allo "Sme", ma anche con "Radio Free Europe". Strizinec è stato invece per quasi cinque anni il presentatore del più popolare programma politico del servizio pubblico Rtvs. Rizman è un ambientalista e rappresentante di Greenpeace in Slovacchia. (Vap)