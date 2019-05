Imprese: Alibaba fornirà servizi di cloud computing in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese di commercio online Alibaba fornirà servizi di cloud computing in Brasile, nell'ambito delle attività di supporto alle aziende cinesi presenti nel paese sudamericano. Alibaba Cloud, sussidiaria del Gruppo Alibaba, inizierà a operare nei prossimi mesi in Brasile dopo aver raggiunto un accordo con la società brasiliana Uol Diveo, che si occuperà della distribuzione. "I negoziati tra Alibaba e Uol Diveo sono durati tre mesi e l'interesse di Alibaba Cloud a operare in Brasile è direttamente collegato all'arrivo di una società cinese che ha richiesto il suo servizio", ha riferito ai media locali l'amministratore delegato di Uol Diveo, Gil Torquato. L'ad ha aggiunto di vedere in questa collaborazione anche un'opportunità per le aziende brasiliane in Cina. (segue) (Cip)