Imprese: Alibaba fornirà servizi di cloud computing in Brasile (2)

- Venerdì scorso il vicepresidente della Repubblica brasiliana, Antonio Hamilton Mourao, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica democratica cinese, Xi Jinping, a Pechino. Il presidente cinese ha chiesto a Mourao di porgere i propri saluti al presidente Jair Bolsonaro, elogiando l'impegno del nuovo governo del Brasile in favore di una partnership strategica globale tra i due paesi che, ha detto, sono a un punto "cruciale" della propria relazione per "aprire un nuovo orizzonte da costruire basandosi sui buoni risultati del passato". Il leader cinese ha sottolineato infatti che ricorre quest'anno il 45mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Brasile. "La cooperazione tra Cina e Brasile è destinata a inaugurare un futuro più ampio", ha detto Xi nel corso dell'incontro con Mourao. "Entrambe le parti dovrebbero continuare a vedersi reciprocamente come un'opportunità e come possibili partner per il proprio sviluppo, rispettandosi, fidandosi e sostenendosi l'un l'altro e costruire le relazioni tra i due paesi che possano essere da modello di cooperazione tra paesi in via di sviluppo, oltre che un potente strumento di facilitazione dello sviluppo e della pace mondiale", ha affermato. (segue) (Cip)