Imprese: Alibaba fornirà servizi di cloud computing in Brasile (3)

- "Cina e Brasile sono i più grandi paesi in via di sviluppo rispettivamente nell'emisfero orientale e in quello occidentale, entrambi sono importanti economie in via di sviluppo, con un enorme potenziale di sviluppo e che condividono il desiderio di un comune sviluppo, oltre a essere protagonisti di un processo di multi-polarizzazione globale", ha detto Xi. Il presidente cinese ha sottolineato che la Cina sostiene la prosperità e lo sviluppo del Brasile, aggiungendo che la cooperazione Cina-Brasile è "altamente complementare". La Cina è pronta ad accogliere il Brasile nel progetto Belt and Road (Bri) o Nuova via della seta ed è pronta a rafforzare la sinergia dei piani di sviluppo con il Brasile per raggiungere uno sviluppo comune. (segue) (Cip)