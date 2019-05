Imprese: Alibaba fornirà servizi di cloud computing in Brasile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mourao ha detto che il nuovo governo brasiliano guidato da Bolsonaro attribuisce grande importanza alle relazioni con la Cina, e ammira l'idea di esercizio del potere per il popolo del Partito Comunista cinese, oltre che apprezzare il contributo della Cina alla crescita economica globale. Il vicepresidente ha consegnato personalmente poi a Xi una lettera di Bolsonaro. Il Brasile, ha riferito Mourao, considera la Cina "un partner strategico globale stabile e affidabile", ed è pronto a collaborare con la Cina per "intensificare i contatti di alto livello, approfondire la cooperazione e l'amicizia", ha affermato. "Il Brasile è disposto a facilitare la sinergia della sua partnership di investimento con l'iniziativa Belt and Road ed estendere la cooperazione in settori quali commercio, scienza e tecnologia e innovazione", ha detto. In ultimo Mourao ha espresso gratitudine per il sostegno incassato della Cina nell'ospitare il vertice dei leader del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) che si terrà in Brasile quest'anno, e ha detto che il Brasile è disposto a lavorare con la Cina per rafforzare il coordinamento e la cooperazione nei meccanismi multilaterali, tra i quali anche il G20 e l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) al fine di salvaguardare il multilateralismo e il sistema commerciale multilaterale globale. (Cip)