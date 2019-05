Uee: iniziati lavori summit per il quinto anniversario del trattato costitutivo a Nur-Sultan

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev presiede oggi la riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico a Nur-Sultan. L'evento è dedicato al 25mo anniversario dell'iniziativa promossa dal primo presidente kazkaho, Nursultan Nazarbayev, sull'integrazione eurasiatica e il quinto anniversario della firma del trattato dell’Unione economica eurasiatica (Uee). Nazarbayev, i presidenti della di Bielorussia, Aleksander Lukashenko; Kirghizistan, Sooronbay Jeenbekov; Federazione Russa, Vladimir Putin; e il primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan partecipano all'incontro. Il presidente della Moldova Igor Dodon è presente in qualità di rappresentante del paese osservatore dell’Uee e il capo dello Stato del Tagikistan Emomali Rahmon partecipa, invece, come ospite d'onore. I capi di Stato discuteranno le questioni urgenti e le prospettive dello sviluppo dell’Uee, compresa l'attuazione dell'agenda digitale e le aree chiave dell'attività internazionale dell'Unione. I partecipanti discuteranno inoltre i parametri di riferimento della politica macroeconomica dell’Uee per il 2019-2020. Il vertice si concluderà con l'adozione della dichiarazione congiunta dei paesi membri in occasione del quinto anniversario del trattato costitutivo dell’organizzazione. (Res)