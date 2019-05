Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (4)

- In questo contesto di forte incertezza, il nome di Ampon, noto come lealista della Corona thailandese, è menzionato ormai apertamente nei circoli politici del paese, e oggetto principale delle indiscrezioni della stampa thailandese. Il funzionario, laureatosi negli Stati Uniti, ha lavorato alle dipendenze di ben sette diversi primi ministri thailandesi, ricoprendo una serie di ruoli e incarichi di rilievo, dapprima come segretario di Stato, poi come segretario generale della Commissione nazionale per lo sviluppo economico e sociale, e addirittura nel consiglio della Banca centrale thailandese. Una figura di garanzia, come quella di Ampon, consentirebbe di traghettare il paese attraverso la turbolenta fase di indagine dei ricorsi elettorali, che secondo la Commissione elettorale potrebbe protrarsi per oltre un anno, con esiti ancora imprevedibili sui delicati equilibri parlamentari emersi dalle urne. (segue) (Fim)