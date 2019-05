Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali annunciati dalla Commissione elettorale lo scorso 9 maggio, il principale partito di opposizione thailandese, Pheu Thai – formazione vicina agli ex premier in esilio Thaksin e Yingluck Shinawatra – ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni per il rinnovo della Camera bassa. Il partito, però, non dispone dei numeri necessari a scegliere il prossimo primo ministro del paese, per effetto del nuovo sistema elettorale introdotto dalla giunta militare tuttora al governo. Pheu Thai si è aggiudicato 136 seggi alla camera basa, mentre il partito pro-giunta Palang Pracharat ne ha conquistati 115. Stando alla Commissione elettorale, Pheu Thai e le altre forze di opposizione democratica alla giunta hanno ottenuto complessivamente 245 seggi alla Camera su un totale di 500, sei in meno della maggioranza assoluta. (segue) (Fim)