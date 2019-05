Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (6)

- La legge elettorale prevede comunque che l’elezione del primo ministro venga affidata a entrambe le camere del parlamento; il Senato, che conta 250 membri, è scelto interamente dalla giunta militare, e dunque si schiererà in massa per un nuovo mandato del premier uscente, Prayuth Chan-ocha. Il vicesegretario generale della Commissione, Sawang Boonmee, ha dichiarato che i risultati del voto sono stati confermati in 349 circoscrizioni del paese su 350; gli eletti in altri 150 seggi della Camera bassa vengono assegnati su base proporzionale. La Commissione elettorale della Thailandia ha dunque convalidato la quasi totalità dei conteggi effettuati nelle circoscrizioni del paese dopo le elezioni nazionali del 24 marzo scorso, ma ha avvertito che sono ancora in corso indagini in merito a presunte frodi localizzate ed errori che potrebbero influire sull’esito definitivo della consultazione. (segue) (Fim)