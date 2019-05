Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale colpo di mano rischierebbe però di gettare il paese nel caos, tanto più che molti osservatori e analisti thailandesi definiscono già le elezioni dello scorso marzo tra “le più manipolate nella storia della Thailandia”. Anche con le minuscole formazioni pro-giunta ammesse in parlamento dalla Commissione elettorale, Palang Pracharat arriverebbe oggi ad esprimere una maggioranza di soli 5 seggi alla Camera bassa: 255 su un totale di 500. A questi 255 voti si aggiungerebbero i 250 del Senato: sulla carta, Palang Pracharat sarebbe dunque in grado di dettare il nome del prossimo primo ministro, rinnovando la fiducia al capo della giunta, Prayuth Chan-ocha. Diverse fonti politiche thailandesi affermano però che la situazione è ancor più fluida di quanto appaia, e che il fronte pro-giunta non sia certo di avere in mano l’elezione del premier, oltre a non poter esprimere una maggioranza stabile alla Camera bassa, necessaria a governare. Altre fonti affermano che oltre un centinaio di senatori intendano votare in maniera indipendente. (segue) (Fim)