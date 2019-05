Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (9)

- Le nuove norme introdotte dalla giunta, assieme alla Costituzione del 2017, hanno sommato ulteriore incertezza a questo scenario già complicato: la Camera bassa dovrebbe tenere la sua seduta inaugurale il 22 maggio, ma non esiste alcuna scadenza per l’elezione del primo ministro. Numerosi analisti sono convinti che il processo durerà mesi, specie se si considera che la normativa attualmente in vigore non prevede vincoli di mandato, né l’obbligo per i singoli parlamentari di adeguare il loro voto alle indicazioni dei rispettivi partiti. Secondo Paul Chambers, esperto di sicurezza nazionale thailandese presso la Naresuan University, nella Thailandia settentrionale, il capo della giunta, Prayuth Chan-ocha, faticherebbe ad adeguare il proprio stile di governo autoritario alle esigenze imposte da un fragile esecutivo di coalizione. Prayuth deve fare persino i conti con avversari interni al fronte pro-giunta: primo tra tutti, Anutin Charnvirakul, magnate delle costruzioni e leader di Bhumjaithai, partito di medie dimensioni che si è schierato col fronte pro-giunta, pur avanzando la candidatura a premier dello stesso Anutin. (segue) (Fim)