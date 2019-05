Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo monte di incognite ha contribuito ad alimentare le speculazioni in merito alla possibile formazione di un governo ad interim o di garanzia, magari col sostegno indiretto della Corona, che ufficialmente non può intervenire attivamente negli indirizzi politici del paese, ma che pure gode di un seguito e di una autorevolezza senza pari tra le istituzioni thailandesi. Il re thailandese Maha Vajiralongkorn, ufficialmente insediatosi sul trono all’inizio di questo mese, ha inviato un perentorio appello alla pace e all’unità nazionale proprio in occasione della cerimonia di coronazione: tale appello pare essere stato interpretato dall’establishment conservatore del paese come un endorsement alla figura tecnocratica di Ampon Kittiampon come capo di un esecutivo che eviti lo scivolamento del paese in una nuova fase di ingovernabilità, come quella che ha preceduto il golpe del 2014. Sino ad oggi, Ampon ha seduto diligentemente ai margini del palcoscenico politico thailandese; alla fine dello scorso anno, il funzionario è stato personalmente selezionato dal sovrano per servire nel Consiglio privato (Privy council), massimo organo consultivo della Corona, che si occupa anche della gestione degli asset reali. (Fim)