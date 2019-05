Vietnam: pil potrebbe sopravanzare quello di Singapore entro il 2029 (2)

- “Per farla breve, l’economia Vietnamita sopravanzerà quella di Singapore” nell’arco di un decennio, se Hanoi riuscirà a mantenere gli attuali tassi di crescita, e se Singapore continuerà a crescere ad un tasso di circa il 2,5 per cento annuo. Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto del 6,8 per cento su base annua nel primo trimestre del 2019, secondo i dati ufficiali forniti dal governo di Hanoi. Le esportazioni verso gli Usa hanno segnato un balzo, per effetto del processo di trasferimento della produzione industriale dalla Cina – bersaglio delle sanzioni statunitensi – al Vietnam e ad altri paesi del Sud-est Asiatico. Secondo il rapporto di Dbs Bank, il governo vietnamita “sta compiendo sforzi deliberati per incoraggiare gli investimenti e potenziare le infrastrutture”. La posizione geografica del paese nel contesto della catena di forniture regionale e la sua vasta rete di accordi di libero scambio pone Hanoi “in una posizione favorevole per beneficiare maggiormente dalle dispute commerciali in atto” tra Usa e Cina. (segue) (Fim)