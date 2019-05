Vietnam: pil potrebbe sopravanzare quello di Singapore entro il 2029 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Vietnam verso gli Stati Uniti – il suo principale partner economico – hanno segnato un balzo del 26 per cento annuo nei primi tre mesi del 2019. Il settore tessile, in particolare, ha tratto giovamento dalla localizzazione di aziende provenienti dalla Cina, una tendenza che ha interessato anche altri settori. Le esportazioni verso la Cina sono calate del 7 per cento, per effetto del rallentamento della prima economia asiatica. Secondo le previsioni formulate dal Mizuho Research Institute, il conflitto commerciale tra Usa e Cina comporterà per il vietnam un beneficio economico nell’ordine dello 0,5 per cento del pil. Secondo Hiromasa Matsuura, economista dell’istituto, “anche se l’economia globale subirà un rallentamento, il processo di trasferimento (delle aziende) dalla Cina proseguirà, comporterà una compensazione almeno parziale”. (segue) (Fim)