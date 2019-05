Vietnam: pil potrebbe sopravanzare quello di Singapore entro il 2029 (8)

- Questi fattori hanno contribuito a minimizzare la volatilità del mercato e accresciuto la competitività del paese rispetto ad altri membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), così come la capacità di Hanoi di attrarre finanziamenti internazionali. Il rapporto di Standard Chartered Bank osserva che il tasso di crescita del 7,1 per cento, conseguito dal Vietnam nel 2018, stato il più alto del precedente decennio, e che le prospettive restano positive, anche se nella seconda parte del 2018 c’è stato un rallentamento, interpretabile come “un segnale di focalizzazione sulla crescita sostenibile sul medio periodo”. L’outlook favorevole poggia soprattutto sull’afflusso di investimenti esteri diretti per l’industria elettronica. Il settore manifatturiero ha quasi sempre registrato tassi di espansione a due cifre negli ultimi quattro anni, e dovrebbe mantenere un’attività sostenuta anche quest’anno. Gli economisti di Standard Chartered Bank prevedono che l’afflusso di investimenti diretti esteri rimarrà elevato nel corso del 2019, a circa 15 miliardi di dollari. (Fim)