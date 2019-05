Thailandia: governo punta ancora a obiettivo 40 milioni di turisti (2)

- L’economia della Thailandia ha esibito un ulteriore rallentamento nel primo trimestre del 2019, per effetto del danno alle esportazioni causato dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina e dell’incertezza politica che grava sul paese, a seguito delle elezioni generali dello scorso marzo. La seconda economia del Sud-est asiatico è crescita nel primo trimestre del 2,8 per cento su base annua, secondo i dati ufficiali pubblicati nella giornata di oggi, 21 maggio; tra ottobre e dicembre 2018 la crescita era stata del 3,6 per cento. Il rallentamento dell’economia thailandese all’inizio del 2019 è stato più accentuato rispetto a quanto previsto dagli economisti. Che si aspettavano in generale una crescita del pil tra il 3 e il 3,7 per cento. Nell’intero 2018 l’economia thailandese ha conseguito una crescita del 4,1 per cento. (segue) (Fim)