Thailandia: governo punta ancora a obiettivo 40 milioni di turisti (3)

- L’Indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, ha esibito una lieve accelerazione nel mese di aprile, per effetto di un generico aumento degli ordini e della produzione. L’indice regionale Nikkei, basato sulle rilevazioni della società Ihs Markit, è aumentato di un decimo di punto rispetto al mese di marzo, a 50,4 punti: il dato è il migliore da cinque mesi a questa parte, anche se resta di poco superiore alla soglia di 50 punti, sotto i quali l’indice riflette una fase di contrazione economica. Ad aprile Myanmar si è confermato primo tra le economie regionali per il tasso di espansione del suo settore manifatturiero, con un indice di 53,7 punti; a seguire Vietnam e Thailandia. La lettura peggiore è stata quella di Singapore, con un indice in territorio fortemente negativo: 47,3 punti. (segue) (Fim)