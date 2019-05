Thailandia: governo punta ancora a obiettivo 40 milioni di turisti (4)

- La crescita economica delle economie asiatiche emergenti rallenterà nel 2019 ai minimi da quasi vent’anni a questa parte, per effetto della perdurante conflittualità commerciale tra Stati Uniti e Cina. E’ la previsione formulata dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb), secondo cui quest’anno la crescita media delle economie asiatiche in via di sviluppo sarà del 5,7 per cento, il dato peggiore dal 4,9 per cento registrato nel 2001. Per l’anno prossimo l’Adb prevede un ulteriore rallentamento, con un tasso di crescita medio del 5,6 per cento. Le previsioni sono contenute nel rapporto “Asian Development Outlook”, pubblicato dalla Banca nella giornata di oggi. I dati sono stati rivisti leggermente al ribasso rispetto alle precedenti previsioni dell’Adb, risalenti allo scorso dicembre. Yasuyuki Sawada, economista della Banca asiatica di sviluppo, ha avvertito che “un protrarsi o un deterioramento del conflitto commerciale tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti potrebbe minare gli investimenti e la crescita nell’Asia in via di sviluppo”. (segue) (Fim)