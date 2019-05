Usa: Hong Kong messo in guardia da petroliera in violazione sanzioni Iran

- Il governo degli Stati Uniti ha avvertito Hong Kong che potrebbe subire conseguenze, se decidesse di fare affari con una petroliera diretta verso la città in violazione del regime sanzionatorio imposto all’Iran. Washington ha messo in guardia Pechino e la città autonoma che intende applicare le sanzioni a carico di Tehran in maniera rigorosa e aggressiva, ha dichiarato ieri, 28 maggio, un funzionario anonimo del governo Usa. La Cina, ha detto la fonte, è stata avvertita che qualunque entità faccia affari con la petroliera diverrà bersaglio delle sanzioni. La nave, denominata Pacific Bravo, è di proprietà della banca cinese Bank of Kunlun, e trasporterebbe un carico di petrolio iraniano. Bank of Kunlun è stato principale veicolo delle transazioni cinesi con l’Iran almeno sino allo scorso ottobre, con la reintroduzione delle sanzioni Usa a carico di Tehran. (segue) (Was)