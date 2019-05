Kosovo: operazione polizia nel nord, missione Unmik chiede liberazione dipendenti arrestati

- La missione Onu in Kosovo (Unmik) sta seguendo "con grande preoccupazione" gli sviluppi odierni nel nord del Kosovo, incluso l'arresto di due suoi dipendenti nel paese balcanico. Lo riferisce la stessa missione Onu tramite una nota stampa, che conferma come i due dipendenti dell'Unmik sono stati trasferiti in ospedale per alcune ferite subite nel corso dell'operazione condotta questa mattina dalla polizia kosovara. "Stiamo facendo chiarezza sulle circostanze esatte, in stretto coordinamento con tutte le agenzie internazionali sul territorio", si legge nella nota. Il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione Unmik, Zahir Tanin, ha invitato le autorità di Pristina all'immediata liberazione dei dipendenti delle Nazioni Unite aggiungendo che "ogni danno al personale dell'Onu incontrerà il massimo grado di risposte diplomatiche e del diritto internazionale". "Invito tutte le parti a rispettare i principi dello Stato di diritto e la dignità di tutti per la vita e la libertà, e aiutare a ripristinare la calma e la sicurezza nell'area", conclude la nota chiarendo che fornirà ulteriori informazioni "al momento appropriato".(Kop)