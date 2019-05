Kosovo-Serbia: portavoce Ue, operazioni polizia siano conformi a legge e comunicate

- L'operazione di polizia a Mitrovica, nel nord del Kosovo, avrebbe dovuto essere condotta in modo conforme alla legge e adeguatamente comunicata. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic, che ha ribadito che sostenere lo Stato di diritto, compresa la presunzione di innocenza, è un obiettivo che l'Unione europea sostiene con forza e che le operazioni di polizia devono portare fiducia nello Stato di diritto in tutte le comunità. Secondo la portavoce, tali operazioni devono rafforzare e non indebolire gli sforzi di normalizzazione. "Siamo fermamente convinti che una maggiore cooperazione giudiziaria e di polizia sia necessaria da parte di tutti gli attori nel pieno rispetto dell'accordo di Bruxelles. L'operazione di polizia a Mitrovica rivolta ai singoli indagati provenienti da tutta la regione e dal resto del Kosovo, a seguito di ordinanze giudiziarie, dovrebbe essere condotta in conformità alla legge e adeguatamente comunicata. Siamo in contatto con la leadership di Pristina e Belgrado e abbiamo chiesto la massima moderazione", ha concluso. (Beb)