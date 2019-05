Malesia: Kuala Lumpur ordina rinvio rifiuti plastici a paesi di provenienza (5)

- Le importazioni di rifiuti indonesiane sono aumentate da 10mila tonnellate al mese alla fine del 2017 sino addirittura a 35mila tonnellate mensili alla fine dello scorso anno. Secondo i dati forniti da Greenpeace, il principale esportatore di rifiuti verso l’Indonesia è il Regno Unito, con 67.807 tonnellate tra gennaio e novembre dello scorso anno; seguono la Germania, con 59.668 tonnellate, e l’Australia con 42.130 tonnellate nello stesso periodo. Le importazioni di rifiuti dalla Germania, in particolare, sono esplosi in un anno, passando da appena 408 a quasi 60mila tonnellate in un anno. Il gruppo ambientalista Bali Fokus sostiene che la regolamentazione sulle importazioni di rifiuti non pericolosi e non tossici varata dal ministero del Commercio nel 2016 abbia consentito di contrabbandare nel paese rifiuti “non necessari”. (segue) (Fim)