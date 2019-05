Malesia: Kuala Lumpur ordina rinvio rifiuti plastici a paesi di provenienza (6)

- Il regolamento apre alle importazioni di rifiuti plastici, metalli e carta a sostegno delle industrie locali, e vincola l’importazione dei soli rifiuti plastici all’approvazione del ministero dell’Ambiente. Secondo gli ambientalisti, il fatto che le importazioni di metallo e carta non preveda alcuna autorizzazione ha consentito a diverse aziende “di importare rifiuti plastici pericolosi, e gli esportatori hanno spesso incluso plastiche non riciclabili” nei rifiuti inviati in Indonesia. Secondo ispezioni e analisi a campione effettuate da Bali Fokus e da un altro gruppo ambientalista con sede a Giava Orientale, Ecoton, tra il 25 e il 40 per cento dei rifiuti importati a Giava Orientale e nell’area metropolitana di Giacarta non sono soggetti ai necessari controlli, e vengono spesso bruciati o interrati, anziché essere riciclati. (Fim)