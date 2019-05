Usa-Cina: viaggiatori cinesi negli Stati Uniti in calo per la prima volta in 15 anni (4)

Washington, 29 mag 05:08 - (Agenzia Nova) - I negoziati intrapresi lo scorso dicembre da Cina e Stati Uniti, tesi a definire un accordo commerciale che consenta di superare la guerra dei dazi tra le due maggiori economie del pianeta, pare giunto ad una brusca battuta d'arresto, principalmente a causa dell'incapacità di giungere a una posizione comune riguardo i sussidi concessi dallo Stato cinese alle sue industrie strategiche. Secondo indiscrezioni diffuse dalla stampa statunitense nei giorni scorsi, a seguito dell'ultima sessione di consultazioni di alto livello a Pechino, "Usa e Cina hanno concordato oltre il 90 per cento dell'accordo commerciale", ma "alla fine non sono riusciti a colmare il divario in merito ai sussidi cinesi". Il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, aveva sollevato la questione una settimana prima che il presidente Donald Trump annunciasse, con il Tweet di domenica 5 maggio, l'aumento dal 10 al 25 per cento dei dazi su 200 miliardi di dollari di merci d'importazione cinesi. (segue) (Was)