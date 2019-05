Usa-Cina: viaggiatori cinesi negli Stati Uniti in calo per la prima volta in 15 anni (5)

Washington, 29 mag 05:08 - (Agenzia Nova) - Nelle scorse settimane, il governo statunitense era parso convinto di aver raggiunto un'intesa per includere il tema dei sussidi di Stato cinesi nel testo dell'accordo negoziato con la Cina; Pechino, però, si sarebbe tirata indietro, sostenendo invece di voler affrontare la questione sul piano informale, senza assumere impegni scritti. "Abbiamo constatato una erosione degli impegni (assunti) dalla Cina", ha dichiarato Lighthizer lunedì 6 marzo, riferendosi alla settimana precedente. Sarebbe stato proprio il rappresentante del Commercio a persuadere Trump ad indurire la propria posizione nei confronti di Pechino, annunciando l'inasprimento delle tariffe a partire dal prossimo 10 maggio. (segue) (Was)