Imprese: Thailandia, Cp Group si aggiudica lavori per ferrovia aeroportuale (2)

- Il 12 novembre scorso due consorzi rivali, guidati dal conglomerato thailandese Charoen Pokphand Group (Cp Group) e dall’operatore ferroviario dello stesso paese, Bts Group, hanno formalmente aderito alla gara d’appalto per il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità che in futuro dovrebbe collegare i tre principali aeroporti thailandesi in meno di un’ora. Il progetto dovrebbe divenire il nerbo del Corridoio economico orientale, che Bangkok sta trasformando in uno hub regionale della manifattura ad elevato apporto tecnologico. Al consorzio guidato da Cp Group ha aderito l’operatore ferroviario di Stato cinese China Railway Construction (Citic), mentre le aziende giapponesi Itochu e Hitachi si sono defilate, a dispetto delle indiscrezioni dei mesi precedenti. (segue) (Fim)