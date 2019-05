Imprese: Thailandia, Cp Group si aggiudica lavori per ferrovia aeroportuale (3)

- La nuova linea ad alta velocità sarà lunga 220 chilometri, ed è la terza nel suo genere pianificata dal governo di Bangkok, assieme ad una ferrovia ad alta velocità in corso d’opera nel Nord-est del paese, lungo il confine con il Laos, e una seconda linea che dovrebbe collegare Bangkok a Chiang Mai. La Cina sta assistendo la Thailandia nella realizzazione della linea nord-orientale, mentre il Giappone sta cooperando al progetto della linea Bangkok-Chiang Mai, che però pone crescenti dubbi in termini di profittabilità. Le prospettive di cooperazione sino-giapponese in Thailandia erano parse vicinissime a concretizzarsi lo scorso maggio, quando Takeshi Maeda, allora vicegovernatore della Banca del Giappone, aveva dichiarato al premier giapponese Prayuh Chan-ocha che “il Giappone assumerà l’iniziativa per avanzare la cooperazione sino-giapponese”. Di lì a pochi giorni, i premier di Giappone e Cina avevano concordato a Tokyo l’istituzione di un comitato pubblico-privato per la promozione della cooperazione in paesi terzi, e l’alta velocità thailandese era stata indicata come un progetto ideale. Sempre lo scorso maggio, Bangkok aveva ospitato un seminario sulla collaborazione sino-giapponese”. (segue) (Fim)