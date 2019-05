Imprese: Thailandia, Cp Group si aggiudica lavori per ferrovia aeroportuale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quell’occasione, funzionario giapponesi avevano sottolineato l’inadeguatezza di altri paesi della regione: l’India è strategicamente ostile all’iniziativa della nuova Via della seta; il Vietnam contende alla Cina tratti del Mar Cinese Meridionale, e l’Indonesia ha affidato alla Cina un progetto ferroviario che inizialmente pareva destinato alle aziende giapponesi. Proprio in occasione del seminario di Bangkok, i paesi interessati avevano presentato piani per la cooperazione tra Cp Group, Itochu e la cinese Citic. Itochu e Cp Group, che dal 2014 hanno acquistato partecipazioni incrociate, nel 2015 hanno anche investito congiuntamente in una controllata di Citic. I piani di Tokyo, però, sono rapidamente incappati in una battuta d’arresto nei mesi scorsi, a causa delle preoccupazioni cresciti in merito ai fattori di rischio del progetto. (Fim)