Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (3)

- Lo stallo degli equilibri parlamentari emerso in Thailandia dopo le elezioni generali dello scorso marzo – le prime dopo il golpe incruento dell’Esercito, nel 2014 – ha uno scenario che era stato ipotizzato già nei mesi precedenti il voto: quotidiani e analisti di quel paese asiatico discutono infatti con crescente insistenza la prospettiva di un governo tecnico o di unità nazionale, alla cui guida verrebbe chiamata una figura di garanzia, quasi certamente un funzionario in carriera di provata fedeltà alla Monarchia thailandese. Tale profilo pare calzare a pennello ad Ampon Kittiampon, funzionario 64enne con alle spalle una lunga carriera accademica, seguita da incarichi di rilievo in diversi ministeri e agenzie governative. La formazione di un governo guidato da un tecnocrate potrebbe rappresentare l’unica alternativa a fase una lunga e potenzialmente destabilizzante di definizione dei rapporti di forza tra i partiti thailandesi: la Commissione elettorale ha infatti annunciato soltanto la scorsa settimana i risultati ufficiali delle elezioni generali, che non hanno attribuito ad alcun partito politico la maggioranza assoluta alla Camera bassa del Parlamento. Quel che è peggio, la Commissione è ancora impegnata a valutare centinaia di ricorsi, che gettano un’ombra sulla legittimità del voto che avrebbe dovuto segnare il ritorno della Thailandia alla democrazia rappresentativa. (segue) (Fim)