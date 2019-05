Thailandia: la tenuta del nuovo governo è già appesa a un filo (7)

- Proprio queste indagini, che riguardano oltre 200 ricorsi presentati da vari candidati e partiti, rischiano di trasformarsi in un’arma impugnata dagli schieramenti pro e anti-giunta per contestare, all’occorrenza, la legittimità dei rispettivi numeri in parlamento. Un’altro fattore che pesa sulla legittimità del voto e del conseguente scenario elettorale è stata la decisione della Commissione elettorale di attribuire alcuni dei 150 seggi proporzionali a minuscole formazioni pro-giunta, sulla base di modalità di calcolo apparentemente arbitrarie. Tale decisione pare aver privato il fronte pro-democrazia di un lieve vantaggio numerico in parlamento, e potrebbe consentire alla principale formazione politica pro-giunta, Palang Pracharat, di formare una coalizione di 20 partiti, e forse di giungere per un soffio ad esprimere la maggioranza delle due camere parlamentari riunite, necessaria ad eleggere il primo ministro. (segue) (Fim)