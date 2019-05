Libia: fonti “Nova”, Lna consegna all'Egitto il terrorista Ashmawy

- L'Esercito nazionale libico (Lna) ha consegnato alle autorità egiziane Hisham al Ashmawy, uno dei miliziani islamisti radicali più pericolosi di tutto il Nord Africa, catturato dalle forze del generale Khalifa Haftar durante gli scontri nella città di Derna, nella Libia orientale, l'8 ottobre 2018. In una dichiarazione all'"Agenzia Nova", Mohamed al-Fakhri, comandante dell'Esercito nazionale libico, ha detto che la consegna del terrorista più ricercato dalle autorità egiziane è avvenuta durante una visita del generale dell'intelligence egiziano, Abbas Kamel, arrivato a Bengasi ieri sera in visita ufficiale, e che ha confermato l'arrivo di Ashmawi in Egitto. (segue) (Res)