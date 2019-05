Libia: fonti “Nova”, Lna consegna all'Egitto il terrorista Ashmawy (2)

- Durante l'incontro che ha tenuto con il generale Abbas Kamel, Haftar ha voluto sottolineare "le forti relazioni tra Egitto e Libia", ha detto al-Fakhri. Le due parti hanno anche discusso "gli ultimi sviluppi della crisi libica, in particolare le battaglie in corso nella periferia di Tripoli". Hesham Ashmawy è un jihadista ed ex ufficiale delle forze speciali egiziane, sospettato dal governo del Cairo di aver pianificato e attuato una serie di attacchi terroristici contro obiettivi di sicurezza e istituzioni statali, inclusa l'imboscata di Farafra del 2014 e l'assassinio del procuratore generale Hisham, nel 2015 Barakat. (Res)