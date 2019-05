Usa: Michael Avenatti si dichiara non colpevole nel caso Nike e Stormy Daniels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Avenatti, accusato di aver rubato denaro alla sua ex cliente Stormy Daniels e tentato di estorcere del denaro alla multinazionale Nike, si è dichiarato non colpevole davanti ad un tribunale federale di New York. Nel rispondere alla questione sulla Nike, Avenatti ha detto al giudice di essere "al 100 percento non colpevole!" Avenatti, l'avvocato diventato famoso per aver rappresentato l'attrice porno Stormy Daniels - che sostiene di essere stata amante del presidente Usa Donald Trump e di aver ricevuto dei soldi per non rendere pubblica la loro relazione - è stato accusato di tentata estorsione per oltre 20 milioni di dollari alla Nike. Secondo i documenti depositati in tribunale, Avenatti ha dichiarato a marzo agli avvocati di Nike di avere le prove che i dipendenti della compagnia hanno autorizzato e finanziato pagamenti a famiglie di giocatori di basket delle migliori scuole e cercato di nascondere quei pagamenti. (segue) (Was)