Energia: Usa, amministrazione Trump fa appello contro sentenza che blocca trivellazioni nel mar Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump ha presentato ricorso contro la sentenza di una corte federale che impedisce al governo degli Stati Uniti di riaprire alle trivellazioni petrolifere vaste porzioni delle acque artiche dell'Alaska. E' quanto si apprende da un documento giudiziario citato dalla stampa locale statunitense. A marzo un giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che la legislazione attuale non consente a un presidente di reintrodurre aree di trivellazione offshore vietate dalle precedenti amministrazioni. Il presidente ha dunque abusato della sua autorità quando ha emesso un ordine esecutivo che annullava un divieto dell'era di Obama sul leasing petrolifero in gran parte dei mari di Beaufort e Chukchi, nell'oceano Artico. La sentenza di marzo ha portato grande incertezza su come procederà il dipartimento degli Interni che si sta preparando un nuovo piano quinquennale per il petrolio e il gas offshore. La posta in gioco è di circa 128 milioni di acri di Oceano Artico e Atlantico, un'area due volte la dimensione del Colorado. (Was)